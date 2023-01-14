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قناة النهار

عمي محمد الجوهر..حرفي يحول النفايات إلى أشكال فنية

بقلم قناة النهار
عمي محمد الجوهر..حرفي يحول النفايات إلى أشكال فنية
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عمي محمد الجوهر..حرفي يحول النفايات إلى أشكال فنية

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