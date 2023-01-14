قناة النهار عمي محمد الجوهر..حرفي يحول النفايات إلى أشكال فنية بقلم قناة النهار نشر في 14 جانفي 2023 - 12:14 شارك غرِّد أرسل 34 0 عمي محمد الجوهر..حرفي يحول النفايات إلى أشكال فنية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/d5f21 اقرأ أيضا الشاب وحيد يوجه رسالة مؤثرة للشابة خيرة ويغني لها على المباشر قناة النهار 29 ديسمبر إستحداث شباك لإقتناء تذاكر إلكترونية بمحطة خروبة قناة النهار 05 جانفي فاسألوا : النهي عن إتيان الكهان قناة النهار 14 جانفي صريح جدا: هكذا تحتفل الأسر الجزائرية "بيناير" .. قناة النهار 12 جانفي صريح جدا: هذه هي أجمل المواقف التي عاشها الجزائريون في 2022 .. قناة النهار 25 ديسمبر عزالدين: أستاذ دروس خصوصية طردني من الحصة بسبب عدم تسديد المستحقات وهو يعلم أني لا أملك الأموال قناة النهار 28 ديسمبر رشيد أوكالي: تلقينا عدد كبير من الطلبات للتغطية الصحفية للشان في سابقة تاريخية قناة النهار 28 ديسمبر الحماية المدنية بسيدي بلعباس : هذه هي تفاصيل حريق بعمارة حي عدل 1200 مسكن قناة النهار 26 ديسمبر صناعة: التكنولوجيا الحديثة المحلية .. الطريق للمساهمة في إقتصاد المياه قناة النهار 08 جانفي عين تموشنت: طاولات بيع المكسرات "يناير".. مهنة موسمية وديكور يزين الطرقات قناة النهار 09 جانفي