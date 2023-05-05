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قناة النهار

عمي مختار.. 30 سنة في حرفة الإسكافي بمقابل مبلغ رمزي بمعسكر

بقلم قناة النهار
عمي مختار.. 30 سنة في حرفة الإسكافي بمقابل مبلغ رمزي بمعسكر
حرف
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عمي مختار.. 30 سنة في حرفة الإسكافي بمقابل مبلغ رمزي بمعسكر

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رابط دائم : https://nhar.tv/DRjT8
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