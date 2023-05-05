قناة النهار عمي مختار.. 30 سنة في حرفة الإسكافي بمقابل مبلغ رمزي بمعسكر بقلم قناة النهار نشر في 05 ماي 2023 - 16:30 حرف شارك غرِّد أرسل 54 0 عمي مختار.. 30 سنة في حرفة الإسكافي بمقابل مبلغ رمزي بمعسكر إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/DRjT8 اقرأ أيضا لشطر عبد العزيز: والدتي من ساندتني في قراري بالتوقف عن الدراسة والتوجه للتجارة قناة النهار 03 ماي إستمرار الأجواء الحارة على أغلب الولايات قناة النهار 29 أفريل عايدة عبابسة: أنا حساسة جدا وما نحبش الإستفزاز قناة النهار 16 أفريل الطاكسي المربوح /🥰 المشاركين تاع اليوم عايلة هايلة 🥰ربحو معانا 12000دج قناة النهار 16 أفريل أحلام قواسمي: لن أسجل أغنية حتى أكون راضية عليها ولازم تكون خاصة بي وحصرية قناة النهار 18 أفريل الترويج للسينما الجزائرية..ما الإستراتجية ؟ قناة النهار 04 ماي واش دّاني / اليوم بلال زاد خلّط في الحدايدية 🤣🤣 قالو تبّعني يولي عندك كتاف كبير على كتاف قناة النهار 14 أفريل أمين بومدين: مشاركة الحياة الشخصية في مواقع التواصل الإجتماعي خطأ كبير قناة النهار 17 أفريل قسنطينة تستعد لإحتضان كان الناشئين قناة النهار 28 أفريل إعادة الإعتبار لعدة مصالح.. رهان لتحسين الخدمات بالمؤسسات الصحية بغليزان قناة النهار 05 ماي