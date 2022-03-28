عمّار بلاني يستقبل وفدا عن المجموعة البرلمانية للصحراء الغربية بالبرلمان الأوروبي

استقبل المبعوث الخاص بوزارة الشؤون الخارجية، المكلّف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي السفير عمّار بلاني، اليوم الاثنين، وفدا عن المجموعة البرلمانية للصحراء الغربية بالبرلمان الأوروبي.

والذي ترأسه النائب عن الحزب الاشتراكي النمساوي والوزير الأسبق أندرياس شايدر، حسب ما جاء في بيان وزارة الخارجية

هذا لقد أجرى الطرفان، بهذه المناسبة، نقاشات ثرية و مثمرة حول آخر المستجدات المتعلقة بقضية الصحراء الغربية.

كما تبادل الجانبان خلال هذا اللقاء الآراء والتحاليل حول التطورات التي تشهدها المنطقة في الآونة الأخيرة.

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