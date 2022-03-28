عمّار بلاني يستقبل وفدا عن المجموعة البرلمانية للصحراء الغربية بالبرلمان الأوروبي
استقبل المبعوث الخاص بوزارة الشؤون الخارجية، المكلّف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي السفير عمّار بلاني، اليوم الاثنين، وفدا عن المجموعة البرلمانية للصحراء الغربية بالبرلمان الأوروبي.
والذي ترأسه النائب عن الحزب الاشتراكي النمساوي والوزير الأسبق أندرياس شايدر، حسب ما جاء في بيان وزارة الخارجية
هذا لقد أجرى الطرفان، بهذه المناسبة، نقاشات ثرية و مثمرة حول آخر المستجدات المتعلقة بقضية الصحراء الغربية.
كما تبادل الجانبان خلال هذا اللقاء الآراء والتحاليل حول التطورات التي تشهدها المنطقة في الآونة الأخيرة.
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قال المبعوث الخاص المكلّف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي، السفير عمار بلاني، أن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رحبت بإطلاق عدد من السفراء المعتمدين بالجزائر، مبادرة المنتدى الدبلوماسي للتضامن مع الشعب الصحراوي.
وقال السفير عمار بلاني، في تصريح لوأج، أن عدد من السفراء المعتمدين بالجزائر، ممثلين لمناطق مختلفة من العالم. وبمرافقة من وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج قاموا بإطلاق مبادرة المنتدى الدبلوماسي للتضامن مع الشعب الصحراوي.
وأشار السفير :” إذ ترحب وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بهذه المبادرة الجديرة بالتقدير والإحترام. فإنها تعرب عن إستعدادها الدائم لمرافقة المنتدى في أنشطته وفعالياته المستقبلية الرامية إلى التعريف بالقضية الصحراوية والتضامن مع الشعب الصحراوي المظلوم.
كما جدّد بلاني موقف الدولة الجزائرية الراسخ في دعم القضية الصحراوية العادلة. باعتبارها وفقا لأسس الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي قضية تصفية إستعمار.
كما شدّد على وقوف الجزائر الدائم. حكومة وشعبا إلى جانب الشعب الصحراوي الشقيق في كفاحه المشروع. من أجل نيل حقه الثابت وغير القابل للتقادم في تقرير مصيره وتحديد مستقبله.
ونوه بلاني في تصريحه بالإختراقات التي حققتها القضية الصحراوية في أمريكا الوسطى وأمريكا اللاتينية في الآونة الأخيرة. والتي كللت بإعادة حكومات كل من بوليفيا، بيرو والهندوراس. الاعتراف بالجمهورية الصحراوية ستتبعها حتما خطوات مماثلة من دول أخرى بالمنطقة مستقبلا.
كما ذكر بلاني بقرارات المحكمة الأوروبية الأخيرة بإلغاء الإتفاقيتين الموقعتين بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في مجال الفلاحة والصيد البحري. مع تأكيدها على أن إقليم الصحراء الغربية يعتبر إقليما مستقلا ومنفصلا عن إقليم المملكة المغربية. بالإضافة كذلك إلى اعترافها بالشخصية المعنوية و الصفة القانونية لجبهة البوليساريو باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي”.