عمّال مصنع “أونيام” يخرجون في مسيرة بشوارع تيزي وزو

طالبوا برحيل المدير العام وتلقي أجورهم كاملة

خرج عمال المؤسسة الوطنية للأجهزة الكهرومنزلية “أونيام” في ولاية تيزي وزو، مجددا، صبيحة أمس، في مسيرة شعبية حاشدة جابت شوارع مدينة تيزي وزو.

العمال المتظاهرون بدأوا مسيرتهم سيرا على الأقدام من أمام مقر إدارة مؤسسة “أونيام” الكائن في منطقة “واد عيسي”، لتمر المسيرة الحاشدة بالطريق الوطني السريع رقم 12، مما أدى إلى عرقلة وشلّ حركة المرور لعدة ساعات.

وسار المتظاهرون مسافة تقدر بحوالي تسعة كيلومترات، رددوا خلالها شعارات وحملوا لافتات تترجم مطالبهم، على رأسها مطلبي رحيل المدير العام للمؤسسة وعدم احتساب العطلة التقنية في أجورهم.

وقد تواصلت مسيرة عمال “أونيام” إلى غاية مقر ولاية تيزي وزو، أين نظم المحتجون تجمعا بمحاذاة مكتب المسؤول الأول على الولاية.

للإشارة، فإن عمال “أونيام” رفضوا العودة إلى مناصب عملهم بعد دعوة مسؤوليهم استئناف نشاط المؤسسة بتاريخ الثالث من الشهر الجاري.