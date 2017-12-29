عم التلميذ حمزة صايم ينفي أن إبن أخيه مات منتحرا

عمرانينفى عم التلميذ حمزة صايم الذي توفي صباح اليوم بمنطقة الرباحية بولاية سعيدة، أن إبن أخيه توفي منتحرا.

وأوضح عم المرحوم حمزة صايم في تصريح لـ”النهار” أن إبن أخيه إعتاد على اللعب في الطابق العلوي في منزله.

وبعد فترة تفطن والداه أنه لم ينزل للطابق السفلي مثلما تعود عليه، وعند الصعود غلى الطبق العلوي وجداه جثة هامدة.

وأكد عم حمزة أن جثته لم تكن عليها أي أثار لانتحار أو ضرب أوي أي شيء، وهو ما أكده الطبيب الشرعي بالمستشفى.

وكانت عدة روايات صباح اليوم عن إقدام الطفل حمزة عن الإنتحار بسبب معاقبة والده له على تراجع مستواه الدراسي و النتائج المتحصل عليها.