عم الطفل وسيم يوجه رسالة شكر للرئيس تبون ولكل الجزائريين بعد حادثة الاعتداء في أمريكا

وجّه عم الطفل وسيم، الذي تعرض لاعتداء وحشي في الولايات المتحدة الأمريكية، أول أمس الثلاثاء، رسالة شكر وامتنان إلى كل من ساند العائلة ووقف إلى جانبها منذ وقوع الحادثة، يتقدمهم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وقال عم الطفل وسيم في مقطع فيديو: “باسم كافة أفراد عائلتي، أتوجه بالشكر الجزيل إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على اهتمامه ومتابعته لقضية ابن أخي وسيم”.

كما تقدم بالشكر إلى السفير الجزائري في الولايات المتحدة الأمريكية وكامل أفراد الطاقم الدبلوماسي، مثمنًا الجهود التي بذلوها لمتابعة القضية. إلى جانب شكره لوزير الرياضة ورئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي على اهتمامه ومرافقته للملف.

ولم ينسَ عم وسيم توجيه رسالة امتنان إلى الشعب الجزائري، قائلاً: “خالص الشكر والعرفان لكل الجزائريين أينما كانوا، ولكل وسائل الإعلام، وعلى رأسها النهار أونلاين، ولكل من تضامن وتعاطف مع وسيم من مختلف دول العالم”.

وأكد أن موجة التضامن الواسعة والدعم الذي تلقته العائلة كان لهما أثر كبير في التخفيف من معاناة الطفل وسيم وعائلته. معربًا عن امتنانه لكل من ساند القضية منذ بدايتها.