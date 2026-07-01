عم الطفل وسيم يكشف للنهار أونلاين مستجدات حادثة اعتداء “المراركة” الجبان

طمأن عم الطفل الجزائري “وسيم” الرأي العام بخصوص الحالة الصحية لابن أخيه، بعد تعرضه لاعتداء في محيط ملعب مباراة منتخب المغرب أمام نظيره الهولندي، أمس الثلاثاء.

وكشف عم الضحية لموقع “النهار أونلاين” أن وسيم خضع للفحوص الطبية اللازمة بالمستشفى، وأن وضعه الصحي مستقر.

وأوضح المتحدث، في تصريحات لـ”النهار أونلاين”، أن مصالح السفارة الجزائرية بواشنطن تواصلت مع عائلة الطفل، فيما شرع والده في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمتابعة القضية.

وأضاف أن مصالح الأمن الأمريكية فتحت تحقيقاً في الحادثة، فيما لم يتم - إلى حد الآن – توقيف أي مشتبه بهم. في وقت لا تزال التحقيقات متواصلة لتحديد هوية المتورطين.

وفي السياق ذاته، نفى عم الطفل ما تم تداوله بشأن أن الفيديو قديم أو وقوع الحادثة خارج الولايات المتحدة. مؤكداً أن القضية محل متابعة رسمية. وتبقى التحقيقات الجارية هي المرجع الأساسي لتحديد جميع تفاصيل الحادثة ومسؤوليات الأطراف المعنية.