عاجل

عنابة: أمن البوني يحجز 486 غ قنب هندي ويسترجع 90 متر من كوابل الانترنت

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
عنابة: أمن البوني يحجز 486 غ قنب هندي ويسترجع 90 متر من كوابل الانترنت
بقلم ناصر قلال

تمكن أمن البوني، بعنابة، في عمليتين مختلفين من توقيف مجموعتي اجرام تنشط في إقليم بلدية البوني.

المجموعة الإجرامية الأولى، مختصة في ترويج المخدرات، وتتخذ من أحد البيوت القصديرية مكان لممارسة نشاطها.

حيث أسفرت العملية عن حجز 486 غ من القنب الهندي، وأسلحة بيضاء، وتوقيف شخصين في العقد الثالث.

في حين أسفرت العملية الثانية عن الإطاحة بشبكة متكونة من شخصين في العقد الثاني من العمر،  مختصة في سرقة الكوابل النحاسية وتخريب ممتلكات الدولة.

أين أسفرت عن استرجاع ما يفوق 90 متر من كوابل الانترنت، تابعة لاتصالات الجزائر.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=778878

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com