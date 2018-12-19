عنابة.. أمواج البحر تلفظ جثتين بشاطئ واد بقراط

لفظت أمواج البحر بعنابة ،اليوم، جثتين في حالة متقدمة من التعفن بشاطئ واد بقراط التابع لبلدية لسرايدي.

الجثتين عثر عليها عالقة بين الصخور في الشاطئ الصخري التابع لبلدية يرايدي.

الجثة الأولى تم نقلها من طرف أعوان الحماية المدنية للمستشفى الجامعي ابن رشد.

في حين تكفل حرس السواحل التابعين القوات البحرية بنقل الجثة الثانية للمحطة البحرية على أن يتم نقلهم لمصلحة حفظ الجثث بنفس المستشفى.

من جهتها فتحت مصالح درك عنابة تحقيقاتها الأمنية لتحديد هوية الضحيتين، إن كانت الجثتين للحراقة المفقودين.