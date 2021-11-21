عنابة: إحباط محاولة الحرڤة لـ 14 شابا بأحد الشواطئ

تمكنت مساء أمس السبت قوات خفر السواحل التابعين للواجهة البحرية الخامسة بولاية عنابة، من إحباط عملية هجرة غير الشرعية تخص 14 حراقا.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن المشتبه فيهم الموقوفين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 29 سنة ينحدرون من ولايات عنابة، قسنطينة، بسكرة، الطارف وام البواقي.

وكان الموقوفين على متن قارب صيد تقليدي الصنع، إنطلقوا أمس من اأحد شواطئ عنابة، قبل ان يتم إحباط محاولتهم الوصول إلى السواحل الإيطالية من طرف خفر السواحل.

هذا وقد تدخلت فرقة من الحماية المدنية لتقديم الاسعافات الطبية للحراقة. أين كان من بين الحراقة شاب يبلغ من العمر 27 سنة له اصابات على مستوى الرجل اليمنى وينحدر من ولاية قسنطينة، ليتم تحويله إلى المستشفى الجامعي إبن رشد لتلقي الإسعافات الأولية.

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عنابة..ايقاف 14 شخص منهم 4 محل بحث من الجهات القضائية

أوقفت قوات الشرطة للأمن الحضري السابع بولاية عنابة مؤخرا. 14 شخص إثر عمليات متفرقة، منهم 4 أشخاص محل بحث من طرف الجهات القضائية. في حين يوجد البقية محل اشتباه في قضايا مختلفة منها حيازة المخدرات و المؤثرات العقلية،حيازة أسلحة بيضاء محظورة. بالإضافة الى السرقة في حالة تلبس والقتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد. للإشارة، تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حق المشتبه فيهم بالتنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا. إحباط محاولة “الحرڤة” لـ330 شخصا بالسواحل الوطنية

أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية لـ 330 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و21 سبتمبر 2021.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، تم خلال نفس الفترة، توقيف 70 مهاجرا غير شرعيا من جنسيات مختلفة بكل من إن أمناس والوادي وورقلة وتلمسان وإن صالح.

هذا ونفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 سبتمبر 2021 عديد .العمليات التي تؤكد التزام القوات المسلحة بالحفاظ على الأمن والسكينة