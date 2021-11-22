عنابة: إحباط محاولة الحرڨة لـ 14 شاب ينحدرون من مختلف ولايات الوطن

تعتبر ثاني عملية منذ بداية الأسبوع…

تمكنت خلال 24 ساعة الاخيرة قوات خفر السواحل التابعين للواجهة البحرية الخامسة بعنابة من احباط محاولة هجرة غير شرعية لـ 14 حراقا. تتراوح أعمارهم بين 18 و40 سنة ينحدرون من ولايات عنابة، ميلة، قسنطينة، الطارف وام البواقي.

وحسب مصادر النهار اونلاين الحراڨة كانوا على متن قارب صيد تقليدي الصنع، حيث انطلقوا من احد شواطئ عنابة. قبل ان يتم احباط محاولتهم الوصول إلى السواحل الايطالية من طرف خفر السواحل على بعد اميال شمال شرق منطقة رأس الحمراء.

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