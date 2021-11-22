عنابة: إحباط محاولة الحرڨة لـ 14 شاب ينحدرون من مختلف ولايات الوطن
تعتبر ثاني عملية منذ بداية الأسبوع…
تمكنت خلال 24 ساعة الاخيرة قوات خفر السواحل التابعين للواجهة البحرية الخامسة بعنابة من احباط محاولة هجرة غير شرعية لـ 14 حراقا. تتراوح أعمارهم بين 18 و40 سنة ينحدرون من ولايات عنابة، ميلة، قسنطينة، الطارف وام البواقي.
وحسب مصادر النهار اونلاين الحراڨة كانوا على متن قارب صيد تقليدي الصنع، حيث انطلقوا من احد شواطئ عنابة. قبل ان يتم احباط محاولتهم الوصول إلى السواحل الايطالية من طرف خفر السواحل على بعد اميال شمال شرق منطقة رأس الحمراء.
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تمكن، فجر اليوم، خفر السواحل بسكيكدة، من توقيف 21 مهاجرا غير شرعي، بمنطقة تمنارت ببلدية الشرايع غربي ولاية سكيكدة.
وحسب ما توفر من معلومات فإن المعنيين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و46 سنة وينحدرون من ولايات سكيكدة، قسنطينة وبجاية.
وكان المعنيون، على متن قارب خشبي الصنع، تم رصده من قبل خفر السواحل، قبل توقيفه والقبض عليه.
وأسفرت العملية أيضا عن حجز معدات ولوازم الهجرة الغير شرعية.
وتم تسليم الموقوفين إلى الجهات الأمنية المختصة إقليميا لإتمام الإجراءات المعمول بها.
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