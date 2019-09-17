عنابة : إحباط محاولة الحرڨة 30 شخص بينهم إمراة وثلاث فتيات

تمكنت حرس السواحل بالواجهة البحرية الخامسة بعنابة ظهر اليوم من احباط محاولة الحرڨة ل 30 حراڨ.

وحسب مصادر النهار من بين الحراڨة امرأة 31 سنة وثلاث فتيات 4، 6 و10 سنوات على التوالي.

وينحدرون من احياء مدينة عنابة ، قالمة، سكيكدة، والطارف مجاورة.

أين كانوا بصدد التوجه نحو جزيرة سردينيا الإيطالية على متن قاربي صيد تقليديالصنع.

ليتم توقيفهم و حجز المعدات المتمثلة في قارب صيد و محرك و معدات اخرى.

الحراقة الذكور تتراوح أعمارهم بين 17 و35 سنة سيتم تحرير محضر سماع في حقهم و تقديمهم امام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة