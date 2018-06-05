عنابة.. إحباط محاولة حرڤة لـ 8 اشخاص من بينهم امرأة و قاصر

احبطت عناصر المجموعة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة عملية للهجرة غير شرعية وتوقيف 8 أشخاص من بينهم امرأة وطفل قاصر.

كانوا يهيئون للإبحار ومغادرة التراب الوطني إلى جزيرة سيردينيا بإيطاليا وذلك على مستوى شاطئ واد القاب بلدية سرايدي.

العملية جاءت إثر معلومات وردت للمجموعة مفادها وجود أشخاص يحضرون للهجرة عبر البحر.

بعد مداهمة المكان تم العثور على مجموعة من الشباب ومعهم امرأة وقاصر متلبسين بالتحضير للهجرة السرية وعبور المياه الإقليمية .

أين تم إفشال رحلتهم وتحويلهم لمقر الفرقة.

الموقوفين ينحدرون من ولايات المجاورة كقالمة، سوق أهراس، طارف وعنابة تتراوح أعمارهم بين 16 و32 سنة.