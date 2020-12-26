عنابة: إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ 11 حراڨا بجنان الباي في سرايدي

أحبطت مصالح الدرك الوطني في عنابة محاولة هجرة غير شرعية عبر شاطئ جنان الباي بلدية سرايدي.

العملية تمت بالتنسيق مع حرس السواحل بعنابة وكذا فرع الفرقة الجهوية لمكافحة الهجرة غير شرعية.

وأسفرت عن توقيف 11 حراڨ تتراوح اعمارهم ما بين13 و43 سنة بينهم إمرتان و3 قصر ينحدرون من ولايتي عنابة والطارف.

أين كانوا بصدد مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية على متن قارب نزهة من بلدية شطايبي بإتجاه سيردينيا الإيطالية.

وخلال العملية تم حجز قارب نزهة مزود بمحرك قوة 115 حصان إضافة لمبلغ مالي قدر بـ 60 يورو.

بالإضافة إلى حجز 4 دلاء بنزين 11 هاتف نقال وشاحنة من نوع كيا استعملت لنقل المعدات.

وبعد استكمال الاجراءات القانونية سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة اقليميا.