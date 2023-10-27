عنابة: إحباط نشاط شبكة مختصة في الاستغلال الجنسي

تمكنت فرقة حماية الأشخاص الهشة لأمن ولاية عنابة من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في الاتجار بالبشر في إطار الاستعلال الحنسي، مع توقيف 11 شخص من الجنسين تتراوح أعمارهم مابين 21 و 68سنة.

العملية مكنت من حجز مستلزمات تستعمل في العمليات الإجرامية، أقراص مهلوسة و أدوية من مختلف العلامات. وكذا مبلغ مالي من العائدات الإجرامية.

أين تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة بتاريخ الأمس عن قضايا الاتجار بالبشر في إطار الاستغلال الجنسي و حالة استضعاف الضحية دون سن 18 سنة، إبعاد طفلة دون سن 18سنة بغير عنف مع تحريضها على الفسق وفساد الأخلاق وتسهيله لها، الفعل المخل بالحياء.