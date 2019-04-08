عنابة : إحتجاج عدد من الشباب البطال بعد إشاعة فتح 800 منصب بمركب الحجار

إحتج عدد كبير من الشباب البطال اليوم الإثنين بعد إنتشار إشاعة فتح 800 منصب عمل بمركب الحجار وغلق جميع المداخل الرئيسية للمركب.

وفي إتصال هاتفي بالمدير العام لمركب الحجار شمس الدين معطاء الله الذي أكد أن مركب الحجار الحديد والصلب توقف عن العمل مساء اليوم.

بسبب إقتحام عدد من الشباب البطال للمركب وصعود أربعة منهم فوقة وحدة الفرن العالي للمطالبة بمناصب عمل.

بعد سماع خبر طلب إدارة المركب 180 منصب المحتجون أغلقوا المداخل الأربعة للمركب.

ما تسبب في منع العمال من الالتحاق بأماكن عملهم في الفترة المسائية .

وفي ذات السياق أكد مدير المركب أن مكتب الولائي للتشغيل بعنابة قد نشر قائمة تضم 800 منصب شغل المركب لم يطلب سوى 180 موظفا من مكتب التشغيل للحجار.

وهو ما جعل عدد كبير من الشباب الاحتجاج أمام المركب.

إدارة المركب من عادته التنسيق مع مكتب التشغيل ببلدية الحجار كونها تضم أحياء بلديتي سيدي عمار والحجار وهم لهم الأولية في التشغيل بالمركب.

اقدام المحتجين على غلق مداخل المركب تسبب في توقف عمل الفرن العالي وكبدنا خسائر فاقت 10 ملايير سنتيم لليوم الواحد.

للإشارة فإن ما يفوق 40 شاب يبيتون الليلة أمام مقر المديرية العامة لمركب الحجار.