عنابة.. إختفاء قارب حراڤة على متنه 17 شاب من بينهم 4 شباب من شطايبي

يعيش سكان ببلدية شطايبي ولاية عنابة على وقع الصدمة إثر إختفاء 4 شباب “حراقة” تترواح أعمارهم ما بين 20 و 25 سنة.

وحسب ما ذكرته عائلات الحراقة للنهار أونلاين، فإنهم الشباب أبحروا في رحلة سرية بإتجاه سردينيا الإيطاليه من أحد شواطئ شطايبي.

وأوضحت العائلة، أنّهم كانوا على متن قارب صيد رفقة 13 شاب آخر من ولاية قالمة و ولايات مجاورة.

وحسب مصادر النهار أونلاين، فإن الحراقة المفقودين البالغ عددهم 17 حراق إنطلقوا فجر الأحد الماضي من أحد

شواطئ شطايبي على متن قارب صيد تقليدي الصنع بإتجاه جزيرة سردينيا الإيطالية إلا أنه لم يظهر لهم أثر منذ أربعة أيام.

وقامت عائلات الحراقة المفقودين بتقديم بلاغ من إلى مصالح امن دائرة شطايبي و حرس السواحل على أمل أن تكثف جهودها للعثور على فلذات أكبادهم في اقرب وقت.