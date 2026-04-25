عنابة.. إرتفاع حصيلة انقلاب حافلة لنقل المسافرين إلى 38 جريحا  

إرتفعت حصيلة حادث مرور الذي وقع بالطريق الوطني رقم 44 واد النيل إتجاه برحال، بلدية ودائرة البوني ولاية عنابة.

وحسب بيان للحماية المدنية تدخلت على الساعة 15:20 أجل حادث انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين تشغل خط عنابةـ حجر الديس.

وخلف الحادث إصابة 38 شخصا بإصابات مختلفة وحالة صدمة، تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و 66 سنة.تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

وقد سخرت المصالح ذاتها لهذا التدخل شاحنتي إنقاذ، و5 سيارات إسعاف.