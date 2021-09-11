عنابة..إصابة سائق سيارة رفقة 6 اطفال بحروق متفاوتة ببلدية برحال

شهدت محطة البنزين بمنطقة بوقصاص أحمد بلدية برحال مساء اليوم، نشوب حريق بسيارة سياحية من نوع شيفروليه على متنها 7 أشخاص تتراوح اعمارهم ما بين 10 و 47 سنة.

الحريق اندلع أثناء قيام صاحب السيارة بالتزود بمادة الغاز داخل المحطة أين اندلعت شرارة كهربائية فور تشغيله للمحرك .

الحريق خلف إصابة سائق السيارة رفقة 6 اطفال بحروق متفاوتة الخطورة، أين تدخلت مصالح الحماية المدنية الوحدة الثانوية برحال على الفور وتم اخماد النيران التي اندلعت في أجزاء من السيارة و نقل المصابين على جناح السرعة الى المؤسسة الاستشفائية برحال