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أخبار الجزائر

عنابة..إصابة سائق سيارة رفقة 6 اطفال بحروق متفاوتة ببلدية برحال

بقلم عبد الناصر.ق
عنابة..إصابة سائق سيارة رفقة 6 اطفال بحروق متفاوتة ببلدية برحال
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شهدت محطة البنزين بمنطقة بوقصاص أحمد بلدية برحال مساء اليوم، نشوب حريق بسيارة سياحية من نوع شيفروليه على متنها 7 أشخاص تتراوح اعمارهم ما بين 10 و 47 سنة.

الحريق اندلع أثناء قيام صاحب السيارة بالتزود بمادة الغاز داخل المحطة أين اندلعت شرارة كهربائية فور تشغيله للمحرك .

الحريق خلف إصابة سائق السيارة رفقة 6 اطفال بحروق متفاوتة الخطورة، أين تدخلت مصالح الحماية المدنية الوحدة الثانوية برحال على الفور وتم اخماد النيران التي اندلعت في أجزاء من السيارة و نقل المصابين على جناح السرعة الى المؤسسة الاستشفائية برحال

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=984720
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