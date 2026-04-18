عنابة.. إصابة 7 أشخاص في حريق عداد كهربائي

سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية عنابة، السبت، إصابة 7 أشخاص في حادث نشوب حريق في عداد كهربائي داخل عمارة بحي 2000 مسكن القنطرة سيدي عمار، ببلدية سيدي عمار ودائرة الحجار.

حيث خلّف الحادث إصابة 07 أشخاص لهم حالات صدمة تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة و38 سنة. تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

وسُخر لهذا التدخل شاحنتي إطفاء وسيارتي إسعاف.

