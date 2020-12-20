عنابة: إعادة إسكان 117 عائلة بالبوني

قامت اليوم الأحد، مصالح دائرة البوني، في ولاية عنابة، بعملية إعادة إسكان 117 عائلة بالبوني.

وحسب بيان ولاية عنابة، يأتي هذا تنفيذا لتعليمات، جمال الدين بريمي، والي ولاية عنابة، في إطار القضاء على السكن الهش

وتمت عملية إعادة الاسكان، بالتنسيق مع مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري وبلدية البوني ومختلف المصالح المعنية.

وتمت إعادة إسكان 88 عائلة كانت تقطن ببنايات هشة بمنطقة البركة الزرقاء، حيث تم نقلها لسكنات لائقة بذات المنطقة.

كما تمت عملية إعادة إسكان 29 عائلة تقطن بمنطقة لعلاليق، ويتم إسكانها بحي بوزعرورة –يضيف بيان ولاية عنابة-.

وأشارت ولاية عنابة، أن عملية إعادة الإسكان هذه ترافقها عملية هدم السكنات الهشة قبل الإسكان.