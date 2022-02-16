عنابة: إكتشاف مذبح سري وحجز ما يقارب 4 قناطير من اللحوم مع توقيف 8 اشخاص بسيدي سالم

تمكنت مصالح الأمن بسيدي سالم، بأمن دائرة البوني، من إكتشاف إكتشاف مذبح سري وضبط كمية من اللحوم الحمراء وهياكل عظمية. العملية تمت بالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة و مكتب حفظ الصحة والبيئة ببلدية البوني عنابة.

أين تم توقيف مجموعة من الأشخاص، يتخذون من أحد الإسطبلات الفوضوية، مكانا لإنشاء مذبح غير شرعي. كما تم ضبط كمية من اللحوم وهياكل عظمية، ناتجة عن عمليات ذبح غير قانونية، لا تستوفي أدنى شروط الصحة والنظافة.

في ذات السياق قامت مصالحي أمن سيدي سالم، بالتنسيق مع اعوان التجارة إثرعمليات مراقبة روتينية شملت المحلات التجارية الخاصة ببيع اللحوم. أسفرت عن حجز كمية من اللحوم الحمراء غير صالحة للاستهلاك البشري، ومذبوحة خارج الأطر القانونية.

العمليات الشرطية أسفرت عن توقيف 8 أشخاص، مع حجز و إتلاف قرابة 04 قناطير من اللحوم الحمراء وهياكل عظمية وأحشاء. إضافة إلى حجز كمية من المواد المستعملة في تغذية الماشية، منها بودرة حليب الرضع منتهية الصلاحية. كذا مواد كميائية محظورة تستعمل في حفظ اللحوم بعد عملية الذبح خارج الأطر القانونية.

كما تمكنت ذات المصلحة من حجز ختم مقلد خاص بالمصالح البيطرية يستعمل في وسم اللحوم بعد ذبحها. ومعدات خاصة بالذبح، ومركبتين تستعملان في عملية نقل اللحوم وبقايا عمليات الذبح.

تجدر الإشارة إلى أن كل من مصالح التجارة ومصالح حفظ الصحة والبيئة ببلدية البوني وقفة تحفظيا على 27 رأس من الأغنام. و09 رؤوس من الأبقار للاشتباه في إصابتهم بأمراض معدية.

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حق المشتبه فيهم بالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا.

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تمكن عناصر من فصيلة الابحاث للدرك الوطني بوهران بالتنسيق مع افراد الفرقة الاقليمية بسيدي الشحمي. من اكتشاف مذبح سري للدواجن ينشط بطريقة غير شرعية.

العملية اسفرت عن حجز كمية معتبرة من اللحوم البيضاء المتمثلة. في الديك الرومي مذبوح ومسلوخ بوزن 960 كلغ، 63 كلغ نقانق الديك الرومي، 21 كلغ كبد الديك الرومي.

بالاضافة الى العتاد المتمثل في 3 طاولات لتقطيع اللحم، 3 رفوف لتعليق اللحم،. ميزان رقمي حجم كبير، 7 حاويات قمامة، آلة تحضير النقانق. 3 ثلاجات، حاوية تبريد، 15 سكين ومِبردين لشحذ السكاكين.

وقد اظهرت المعاينة ان صاحب الورشة لا يحوز على اي وثيقة تسمح له بممارسة نشاط ذبح الدواجن. إلى جانب ان المحل تنعدم به شروط النظافة.

كما تبين بعد عرض البضاعة على الطبيب البيطري ان اللحوم غير صالحة للإستهلاك البشري. أين تم تشميع المذبح غير الشرعي وتحرير ملف قضائي ضد المعني بالأمر.