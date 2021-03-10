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عنابة: إكتشاف ورشة سرية لصناعة الأسلحة وتوقيف شخص

أخبار الجزائر
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عنابة: إكتشاف ورشة سرية لصناعة الأسلحة وتوقيف شخص
بقلم ناصر قلال

تمكنت الفرقة الاقليمية للدرك الوطني البركة الزرقاء تتمكن من اكتشاف ورشة سرية لصناعة اسلحة من الصنف الخامس دون ترخيص وتوقف شخص في العقد الخامس.

العملية جاءت اثر معلومات مفادها قيام شخص بالمتاجرة في الاسلحة والذخيرة من الصنف الخامس على مستوى حي الصرول بالبوني.

التحريات أسفرت عن توقيف المشتبه فيه بأحد البنايات الفوضوية ليتبين أنه حول مسكنه لورشة سرية لصناعة الذخيرة والاسلحة البيضاء والصيد.

كما مكنت العملية من إسترجاع مجموعة من المعدات والآلات التي يستعملها في صناعة الاسلحة وحجز بنادق صيد، أسلحة بيضاء.

وبعد استكمال التحقيق تبين أنه يقوم ببيع الاسلحة للأشخاص المشبوهين والمجرمين من مختلف الاعمار عبر الفايسبوك مقابل مبالغ مالية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=969966

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