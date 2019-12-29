عنابة.. إنطلاق حملة “حساء ساخن” لفائدة الأشخاص دون مأوى

انطلقت اليوم، حملة “حساء ساخن” للهلال الأحمر الجزائري بعنابة بتوزيع حوالي 30 وجبة ساخنة يوميا لفائدة الأشخاص دون مأوى.

الحملة تتواصل إلى غاية منتصف شهر مارس المقبل، وتهدف هذه الحملة إلى توفير وجبات ساخنة لهذه الفئة الهشة طيلة موسم البرودة.

فرق الهلال الأحمر الجزائري بعنابة التي تسهر على مرافقة هؤلاء الأشخاص قصد تشجيعهم على الالتحاق بمراكز الإقامة المخصصة للفئة التي لا تمكن مسكنا قارا.

وإلى جانب الحساء الساخن توزع فرق الهلال الأحمر الجزائري على الأشخاص دون مأوى ألبسة وأغطية بصفة دورية إلى جانب السهر على توفير الرعاية الصحية لمن هم في حاجة إلى ذلك من خلال التكفل بنقلهم قصد التكفل الصحي.

وتشهد هيئة الهلال الأحمر الجزائري بعنابة إقبال عدد هام من الشباب المتطوعين وخاصة الجامعيين بصفة دورية للتكفل بعمليات التضامن مع الفئات الهشة.