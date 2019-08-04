عنابة.. إيداع المدير السابق لحظيرة العتاد ببلدية سيدي عمار الحبس الؤقت

أمر وكيل الجمهورية بمحكمة الحجار في عنابة بإيداع المدير السابق لحضيرة العتاد التابعة لبلدية سيدي عمار “ق .ع” رهن الحبس المؤقت.

امر الايداع جاء على خلفية متابعة المدير بتهم إبرام صفقات مشبوهة و تضخيم فواتير.

وقد مثل مسؤول الحظيرة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار رفقة الأمين العام السابق للبلدية ورئيس مصلحة الوسائل العامة والعتاد.

كما خضع للتحقيق كل من رئيس مصلحة البيئة، رئيس المخزن ومنتخب سابق.

وقد وجهت للمشتبه بهم تهم إبرام صفقات مشبوهة، تضخيم فواتير فيما يتعلق بقضية الامضاء على تراخيص لاقتناء عتاد.

هذا وقد أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الحجار بوضع كل من رئيس مصلحة الوسائل العامة، أمين المخزن ورئيس مكتب البيئة السابقين تحت الرقابة القضائية.