عنابة: إيداع شخصين الحبس بتهمة الإعتداء على أطقم طبية وشبه طبية

أمرت النيابة العامة لدى مجلس قضاء عنابة اليوم الإثنين بإيداع شخصين الحبس بتهمة الإعتداء على أطقم طبية وشبه طبية.

ووفق الإذاعة الوطنية المتهم الاول يبلغ من العمر 29 سنة كان قد إعتدى بالعنف على طبيب بمصلحة الإنعاش الخاصة بكورونا بمستشفى إبن سيناء.

في حين المتهم الثاني قام بإهانة وسب مستخدمي الصحة بالعيادة متعددة الخدمات العربي خروف بمدينة عنابة

وكان المتهم الاول قد مثل مساء اليوم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة الذي أمر بإيداعه الحبس الاحتياطي.

بينما مثل المتهم الثاني أمس الأحد أمام وكيل الجمهورية ووجهت له تهمة ” إهانة موظف أثناء تأديته لمهامه ” وتم إيداعه الحبس الإحتياطي.