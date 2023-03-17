عنابة: إيداع 60 شخصا الحبس المؤقت لعرقلة السير العادي لمؤسسة عمومية باستعمال أسلحة

أعلن مجلس قضاء عنابة عن إيداع 60 شخصا الحبس المؤقت في قضية عرقلة السير العادي لمؤسسة عمومية. باستعمال أسلحة والتهديد والتعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم.

وأفاد مجلس قضاء عنابة أن محكمة الحجار أمرت بإيداع 60 شخصا الحبس المؤقت. في قضية عرقلة السير العادي لمؤسسة عمومية. باستعمال أسلحة والتهديد والتعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم.

وأورد مجلس قضاء عنابة أن المحبوسون متهمون بالاشتراك في المشاجرة والعصيان واجتماع عصابات أحياء. أدت إلى وقوع ضرب وجرح والتحطيم العمدي للأملاك والتحريض على التجمهر المسلح.