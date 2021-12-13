عنابة..احتراق سيارة وسط ساحة الثورة

شهدت منذ قليل ساحة الثورة وسط مدينة عنابة نشوب حريق بسيارة سياحية من نوع “داسيا داستر” على متنها امراة في العقد الخامس .

هذا وقد تنقلت عناصر الحماية المدنية إلى عين المكان لاخماد النيران التي اندلعت بالسيارة دون تسجيل اي خسائر بشرية .

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توفي، شخص في الستينيات من العمر إثر نشوب حريق بسيارة من نوع سامبول بالقرب من خط السكة الحديدية بمنطقة أولاد عباس ببلدية وادي الفضة.

حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية، لأجل إخماد الحريق، في وقت تم فيه تسجيل وجود جثة متفحمة داخل السيارة، في إنتظار ما ستسفر عليه نتائج التحقيق الذي باشرته مصالح الضبطية القضائية حول الأسباب التي كانت وراء حصول الحادث.

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