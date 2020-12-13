عنابة: اختناق 4 أفراد من عائلة واحدة بالغاز

تدخلت إسعافات مديرية الحماية المدنية لولاية عنابة، مساء السبت، في حدود الساعة 21سا48د، بحي القمم قاسية، لأجل اختناق أشخاص بالغاز

وحسب بيان الحماية المدنية لولاية عنابة، اليوم الأحد، فقد تم تسجيل تسرب الغاز من مدفأة قديمة داخل شقة.

وخلف الحادث 04 ضحايا، ذكرين أعمارهما 68 و16 سنة، وأنثيين، 55أعمارهما 55 و26 سنة.

وكان الضحايا يعانون من حالة غثيان و صعوبة في التنفس، جراء استنشاقهم لغاز احادي اكسيد الكربون .

وقد تم اسعاف واجلاء الضحايا، ونقلهم على جناح السرعة الى مستشفى ابن سينا، حيث لم يخلف الحادث اي خسائر بشرية.