عنابة.. استلام المحطة البحرية نهاية جوان

من المتوقع استلام مشروع المحطة البحرية في عنابة، نهاية شهر جوان المقبل، لكن من دون المركز التجاري. كما أكد وزير النقل يوسف شرفة على ضرورة استكمال دفتر الشروط الخاص بالمركز التجاري والانطلاق في الإجراءات الإدارية مباشرة.

كما دعا وزير النقل إلى الشروع في إجراءات نزع السياج المحيط بالمحطة البحرية لتكون منفتحة على الجمهور. و عرضها على مستوى اللجنة التقنية المحلية . في حين تجدر الإشارة، إلى أن نسبة تقدم الأشغال بلغت 99.50 بالمائة.

وقام اليوم الثلاثاء، وزير النقل بزيارة ولاية عنابة، وهذا رفقة جمال الدين بريمي والي الولاية. حيث المحطة الثانية بالوقوف على أشغال المحطة البحرية. كما تم تقديم عرض تفصيلي من قبل الرئيس المدير العام لمؤسسة ميناء عنابة. وكذا مكتب الدراسات المكلف بالدراسة و المتابعة حول المشروع.