عنابة..اصابة شخصين بحروق وسط المدينة القديمة

أصيب شخصين بحروق من الدرجة الاولى، اليوم الإثنين، نقلوا على اثرها فورا الى مصلحة الحروق بمستشفى ابن سينا.

في حين تم تسجيل حالة اغماء واختناق طفل صغير، اثر هذا الحريق الذي اندلع في شقة وسط المدينة القديمة

وتدخلت مصالح الحماية المدنية لاخماد النيران التي لحسن الحظ لم تسجل خسائر بشرية.

من جهتها فتحت مصالح الأمن تحقيق لمعرفة الاسباب الحقيقية للحريق التي بقيت غامضة.

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