عنابة..اصابة شخصين بحروق وسط المدينة القديمة
أصيب شخصين بحروق من الدرجة الاولى، اليوم الإثنين، نقلوا على اثرها فورا الى مصلحة الحروق بمستشفى ابن سينا.
في حين تم تسجيل حالة اغماء واختناق طفل صغير، اثر هذا الحريق الذي اندلع في شقة وسط المدينة القديمة
وتدخلت مصالح الحماية المدنية لاخماد النيران التي لحسن الحظ لم تسجل خسائر بشرية.
من جهتها فتحت مصالح الأمن تحقيق لمعرفة الاسباب الحقيقية للحريق التي بقيت غامضة.
طالع ايضا:
أنهى وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، مهام المدير العام للمركز الإستشفائي الجامعي بعنابة، محمد ناصر.
حيث أكد مدير الصحة لولاية عنابة محمد ناصر دعماش، في تصريح خص به قناة “النهار”، إن وزير الصحة أنهى مهام المدير العام للمركز الإستشفائي الجامعي بعنابة “محمد ناصر”.
وكان وزير الصحة، قد تحدث أمس السبت في تصريحات صحفية، عن الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، حول استعجالات المركز الاستشفائي بعنابة.
ويظهر في الفيديو، سيارة إسعاف واحدة تابعة للمستشفى المذكور، تقل 6 مرضى دفعة واحدة.
وقال الوزير: “تأسفت كثيرا عند رؤيتي للفيديو المتداول.. تكلمت مسبقا أننا في علة مع الاستعجالات ومن الضروري العمل عليها”.
وأضاف بن بوزيد”: “زرت عنابة قبل حوالي شهر، كما زرت عدة ولايات أخرى، وأعطينا تعليمات وتوصيات حول مصالح الاستعجالات”.
كما كشف وزير الصحة، عن تدشين مستشفى للاستعجالات الطبية بولاية عنابة قريبا.
وقال بن بوزيد، أنه وبعد أقل من شهر، أي قبل أواخر شهر جوان سيتم تدشين أكبر مستشفى مخصص للاستعجالات بعنابة. وسيكون مجهز بأحدث الأجهزة الطبية والاختصاصات الطبية والجراحية.
كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها
كما حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp
كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها
كما حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp