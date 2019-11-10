عنابة.. الإتحاد الولائي للعمال الجزائريين يحل الفروع النقابية لمؤسسة الجزائرية للمياه

قرر صبيحة اليوم، الأمين الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين حل الفروع النقابية للجزائرية للمياه وحدة عنابة.

القرار جاء بعد موجة من الاحتجاجات التي عرفتها الجزائرية للمياه وحدة عنابة خلال الأيام الماضية من طرف العمال للمطالبة برحيل المنسق “ر. س” من على رأس نقابة المؤسسة.

هذا الاخير حسب المحتجين ساهم في تغليط العمال وتغيير منحى مطالبهم المتمثلة في الزيادة في الأجر القاعدي وتحسين ظروف العمل بالمؤسسة جراء المشاكل التي أصبحت تتخبط فيها، وهو ما أدى إلى تذبذب كبير في عملية توزيع المياه على الزبائن.

وحسب ما أكده الأمين الولائي كمال فريتح للنهار أون لاين، فإن القرار الذي اتخذه والمتمثل في حل جميع الفروع النقابية للجزائرية للمياه وحدة عنابة جاء للحفاظ على الاستقرار الاداري داخل المؤسسة.