عنابة : الإطاحة ببارون المخدرات وحجز 47 كلغ من الكيف المعالج

أطاحت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بعنابة خلال هذا الأسبوع بشخص 55 سنة مع حجز 47 كلغ من الكيف المعالج وسيارتين.

العملية جاءت اثر معلومات واردة لذات المصالح بعنابة مفادها وجود عملية نقل كمية من الكيف المعالج إلى إقليم عنابة.

بعد إستغلال هذه المعلومات تم توقيف المركبة على متنها الشخص المشتبه فيه بالطريق الوطني رقم 44 .

حيث وبعد تفتيشها تفتيشا محكما تم العثور على أزيد من 47كلغ من الكيف المعالج على شكل صفائح مخبأة بإحكام داخل أجزاء السيارة.

وتبين بعد التحقيق أن المشتبه فيه قام بنقل الكيف المعالج من غرب البلاد إلى ولاية عنابة قصد ترويجها.

وتم تقديم المعني أمام الجهات القضائية المختصة أين أودع الحبس.