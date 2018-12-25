عنابة.. الإطاحة بزعيم عصابة “طيور الجنة”

تمكنت فرق البحث والتحري”BRI” بعنابة ليلة أمس من الإطاحة بثلاث أشخاص ينتمون لعصابة “طيور الجنة”على اثر مداهمة مشتركة لمصالح امن الولاية.

هذه العصابة التي زرعت الرعب وسط أحياء مدينة عنابة تتخذ من المدينة القديمة مقرا لها.

وحسب مصادر النهار فإن العصابة تتكون من 12 عنصرا، أغلبهم “قصر”، يتزعمهم أحد المسبوقين من المدينة القديمة في حين تتراوح أعمار البقية بين 16 و28 سنة.

وقد نفذوا العديد من عمليات الاعتداء والسرقة وتحطيم الممتلكات في الأيام الأخيرة بعدة أحياء من وسط المدينة.

على غرار حي “لوري روز”، “جبانة اليهود”، و”كاروبيي”.

هذا وقد تمكنت فرق البحث التحري لتحديد هوية بقية أفراد العصابة الـ 9 وتوقيفهم بعد أن زرعوا الرعب وسط مدينة عنابة.

اين قاموا بالاعتداء على أزيد من 30 مواطن بجروح ادت الى اصابة بعض الضحيا بإعاقات.