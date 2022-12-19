عنابة: الإطاحة بشبكة إجرامية بينهم 3 نساء وحجز 17 ألف قرص مهلوس

تمكنت فصيلة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية عنابة، وفي عملية نوعية من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في تهريب و ترويج المؤثرات العقلية. مع حجز أزيد من 17 ألف و 400 قرص مهلوس من نوع “بريقابالين” 300 ملغ.

حيث جاءت العملية في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها بما فيها المتاجرة بالمخدرات بمختلف أنواعها. أين تمكنت ذات المصالح من توقيف 6 أشخاص عن قضية الحيازة و المتاجرة في المؤثرات العقلية. كما أن الموقوفين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و 45 سنة من بينهم ثلاثة نساء كانوا على متن سيارة سياحية من نوع “هيونداي اتوس”.

العملية تمت باستغلال معلومات تؤكد محاولة تمرير كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة إلى ولاية عنابة. أين تم وضع خطة محكمة بالتنسيق مع مختلف مصالح الدرك الوطني. حيث تمكن أفراد الفصيلة من توقيف المشتبه فيه الأول على متن سيارة من نوع “أتوس”.

أين تم انجاز ملف قضائي في حقهم و تقديمهم امام الجهات القضائية المختصة