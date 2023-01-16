عنابة: الإطاحة بشبكة إجرامية تتاجر في المخدرات وحجز 73 كلغ

نجحت فرقة البحث و التدخل لأمن ولاية عنابة، في وضع حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة مختصة في المتاجرة بالمخدرات.

وجاءت العملية في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها ، لا سيما آفة المخدرات، أين تمكنت فرقة البحث و التدخل لأمن ولاية عنابة ، في وضع حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة ، تتكون من 05 أشخاص، تتراوح أعمارهم مابين 34 و 45 سنة. مع حجز كمية معتبرة من المخدرات تقدر 556 صفيحة بـاجمالي 73 كلغ . بالإضافة كذلك إلى هواتف نقالة تستعمل كوسيلة إتصال ، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء محظورة

للإشارة أن شخصين من عناصر الشبكة الإجرامية ، محل بحث بموجب أوامر بالقبض الوطنية و الدولية، متعلقة بالاتجار غير المشروع بالمخدرات. كما أن الفرقة إتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حق المشتبه فيهم بالتنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا