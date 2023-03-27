عنابة: الإطاحة بشبكة إجرامية تُهرّب المهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا

تمكنت وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني ببرحال باقليم اختصاص الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بشطايبي ولاية عنابة من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في تهريب المهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن العملية جاءت في إطار مكافحة الهجرة غير شرعية، وبعد ورود معلومات عن وجود مجموعة من الأشخاص يخططون للهجرة غير شرعية. أين تم ضبط العصابة التي تتكون من 06 أشخاص تتراوح اعمارهم من 22 الى 64 سنة. و هم بصدد تنظيم رحلة غير شرعية انطلاقا من شاطئ واد الغنم ببلدية شطايبي.

العصابة تنشط عبر إقليم ولاية عنابة و الولايات الشرقية المجاورة. تعمل على تهريب المهاجرين عن طريق البحر مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 30 و 120 مليون سنتيم. كما مكنت العملية من حجز 03 قوارب نزهة كبيرة الحجم ، 03 محركات قوة 85 حصان بحري صهريج تقليدي خاص بالوقود.

بعد استفاء جميع الاجراءات القانونية سيتم تقديم جميع الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة برحال