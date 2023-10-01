عنابة.. الإطاحة بشبكة إجرامية دولية يقودها مغربي وحجز أزيد من 387 ألف قرص مهلوس

وضعت المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات (SRLTIS) بعنابة، الأسبوع المنصرم، حداً لنشاط شبكة إجرامية منظمة دولية، مختصة في الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية.

وحسب بيان المديرية العامة للأمن الوطني، فإن هذه الشبكة الإجرامية تتكون من (05) عناصر، حيث يقودها مغربي متواجد في الخارج.

وأوضح المصدر نفسه، بأن التحريات التي باشرتها ذات المصلحة، مكنت من توقيف شخصين (02)، أحدهما من جنسية ليبية يقيم بالمغرب.

كما أسفرت هذه العملية –يضيف البيان– عن ضبط 387555 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين أجنبية الصنع.

وقد تم تقديم المشتبه فيهما، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العوينات بتبسة، يوم 2023.10.01، عن جناية استيراد، حيازة وتخزين ونقل المؤثرات العقلية، بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة، فيما يتواجد 03 عناصر من الشبكة خارج الوطن.