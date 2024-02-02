عنابة: الإطاحة بشبكة إجرامية وحجز قرابة 17 ألف قرص مهلوس

تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات بعنابة بحر هذا الأسبوع، من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة، مختصة في المتاجرة بالمؤثرات العقلية، يمتد نشاطها عبر العديد من ولايات الوطن.

وحسب بيان لشرطة عنابة، تعود حيثيات القضية إلى إستغلال معلومات من قبل المصلحة، حول عناصر شبكة إجرامية، كانوا بصدد ترويج كمية معتبرة من المؤثرات العقلية عبر عدة ولايات الوطن.

ومكنت التحريات من توقيف 05 أشخاص، تتراوح أعمارهم مابين 30 و53 سنة، وحجز 16800 قرص مهلوس من نوع بريقابالين 300 ملغ. وسيارة سياحية ومبلغ مالي من عائدات الترويج يفوق 88 مليون سنتيم.

هذا وتم تقديم الأطراف بتاريخ الأمس الموافق لـ 2024/02/01، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سدراتة. عن قضية استيراد وحيازة وتخزين ونقل وعرض ووضع للبيع مؤثرات عقلية، بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة.