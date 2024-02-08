عنابة: الإطاحة بشبكة إجرامية وحجز 2520 قرص مهلوس

تمكنت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية عنابة بحر هذا الأسبوع من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة مختصة في المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وأسفرت العملية عن توقيف 03 أشخاص مسبوقين قضائيا. تتراوح أعمارهم مابين 39 و 43 سنة وحجز 2520 قرص مهلوس من نوع بريڨابالين 300 ملغ. ومبلغ مالي من العائدات الإجرامية.

بعد إستكمال كافة الإجراءات القانونية ، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار. بتاريخ الأمس عن قضية استيراد بضاعة أجنبية عن طريق التهريب القيام بطريقة غير مشروعة. ببيع ووضع للبيع وشراء قصد البيع لمؤثرات عقلية.