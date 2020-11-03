عنابة..الإطاحة بشبكة تنشط في ترويج المخدرات وحجز 10 كلغ “زطلة”

تمكنت مصالح أمن ولاية عنابة، اليوم الثلاثاء، من الإطاعة بشبكة إجرامية تنشط في بيع وتخزين المخدرات.

وحسب ما أفاد به بيان ذات السلك النظامي، فإن الشبكة تتكون من 4 أشخاص، ويمتد نشاطها إلى العديد من الولايات الشرقية.

هذا وتم الإطاحة بهذه العصابة بعد تلقي المصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار غير الشرعي بالمخدرات، معلومات تفيد بوجود شبكة تنشط في ترويج مادة الكيف المعالج على مستوى المدينة.

وعلى إثر هذه المعطيات تم وضع خطة محكمة، مكنت من الحد من هذه الشبكة وبكل إحترافية.

كما أسفرت هذه العملية أيضا عن حجز أزيد من 10 كيلو غرام من المخدرات.