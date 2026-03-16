عنابة.. الإطاحة بشبكة لترويج المخدرات وحجز قرابة 2 كلغ من القنب الهندي

تمكنت فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية بعنابة من الإطاحة بشبكة منظمة مختصة في المتاجرة بالمخدرات.

حيثيات القضية تعود إلى استغلال معلومات مفادها نشاط شبكة إجرامية منظمة تقوم بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية في الوسط الحضري.

وأسفرت التحريات عن تحديد هوية عناصر الشبكة وتوقيف 3 أشخاص، 2 منهم من ذوي السوابق القضائية.

كما نجحت الفرقة في حجز 1 كلغ و560 غرامًا من القنب الهندي، كمية من الأقراص المهلوسة، وبندقية صيد بحري. بالإضافة إلى أسلحة بيضاء محظورة من الحجم الكبير، قارورتي غاز مسيلة للدموع، ودراجة نارية تستعمل في تسهيل نقل وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة. عن قضية حيازة وتخزين وبيع ووضع للبيع للمخدرات بطريقة غير مشروعة. وحيازة المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة بغرض البيع، حيازة أسلحة بيضاء محظورة بدون مبرر شرعي.