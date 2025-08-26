عنابة.. الإطاحة بشبكة لتزوير وترويج أوراق نقدية من فئة 2000 دج

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة من توقيف أشخاص مشتبه فيهم في تزوير وترويج أوراق نقدية من فئة 2000دج.

العملية جاءت إثر معلومات تلقتها المصالح ذاتها، بخصوص أشخاص مشتبه فيهم ينشطون في تزوير وترويج أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني.

ليتم رصد وتتبع مركبة على متنها الشخصان المشتبه فيهما محل المعلومة، بحوزتهما أوراق نقدية مزورة من فئة 2000 دج.

وبعد تمديد الاختصاص إلى ولاية مجاورة، محل سكن المشتبه فيهما، أسفرت عملية التفتيش عن العثور على مبلغ مالي آخر مزور يقدر بـ 86000 دج، بالإضافة إلى جهاز إعلام آلي وتوابعه.

ومكنت العملية إجمالا من حجز مبلغ مالي مزور يقدر بـ 94000 دج، جهاز حاسوب محمول، طابعة مزودة بماسح ضوئي، حوامل مغناطيسية، هواتف نقالة ذكية، أغراض مختلفة من المحتمل استعمالها في التزوير.

بالإضافة إلى توقيف شخصين مشتبه فيهما، سيتم تقديمهما أمام الجهات القضائية فور الانتهاء من التحقيق. من أجل جناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني، فيما لا يزال مشتبه فيه آخر متورط في القضية في حالة فرار.