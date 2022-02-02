عنابة: الإطاحة بشبكة للمتاجرة بالمخدرات تنشط عبر ولايات شرق الوطن
نجحت المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات لناحية الشرق عنابة، في الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة، تنشط عبر عدة ولايات من شرق الوطن.
العملية أسفرت عن توقيف شخصين وحجز ما يفوق 15 كلغ من المخدرات راتنج القنب الهندي، 3 هواتف نقالة، ومبلغ مالي يقدر بـ 700.000 دج من عائدات الترويج. إضافة إلى سيارة سياحية تستعمل في نقل المخدرات.
هذا وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حق المشتبه فيهما بالتنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا.
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اطاحت فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الادارية لدرارية بولاية الجزئر بشبكة مكونة من 4 أشخاص مختصة في الاتجار بالمخدرات.
وحسب ذات المصالح العملية مكنت من قرابة 30 كيلوغرام من المخدرات ” القنب الهندي”.
العملية تمت إثر تحريات باشرتها ذات المصالح ليتم في المرحلة الاولى توقيف شخصين وضبظ بحوزتهما 4.519 كلغ من القنب الهندي.
وعقب تفتيش مسكن المشتبه فيه الرئيسي الذي هو محل أمر بالقبض في قضيتين،الاولى بتهمة بيع المخدرات والثانية بيع الخمور.
واسفرت عملية التفتيش على ضبط 24 كلغ من المخدرات كانوا بصدد تسويق هذه الكمية على مستوى أحياء العاصمة.
كما افضت التحريات من توقيف جميع الشركاء المشتبه تورطهم في ذات القضية منهم شقيق المشتبه فيه الرئيسي.
ومن بين المتورطين شخص محل أمرين بالقبض في قضيتين بتهمة المتاجرة بالمخدرات.
ومكنت العملية من حجز 9 هواتف محمولة ومركبتين كانتا تستعملان في مختلف مراحل ارتكاب الجريمة.
وبعد استكمال الاجراءات القانونية المعمول بها تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص اقليميا.