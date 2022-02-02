عنابة: الإطاحة بشبكة للمتاجرة بالمخدرات تنشط عبر ولايات شرق الوطن

نجحت المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات لناحية الشرق عنابة، في الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة، تنشط عبر عدة ولايات من شرق الوطن.

العملية أسفرت عن توقيف شخصين وحجز ما يفوق 15 كلغ من المخدرات راتنج القنب الهندي، 3 هواتف نقالة، ومبلغ مالي يقدر بـ 700.000 دج من عائدات الترويج. إضافة إلى سيارة سياحية تستعمل في نقل المخدرات.

هذا وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حق المشتبه فيهما بالتنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا.

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