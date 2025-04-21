عنابة.. الإطاحة بشبكة مختصة في سرقة الكوابل النحاسية بالبوني

تمكنت مصالح أمن دائرة البوني، بحر الأسبوع المنصرم، من الإطاحة بجماعة إجرامية منظمة مختصة في سرقة الكوابل النحاسية.

وحسب بيانٍ للمصالح ذاتها، حيثيات القضية تعود إلى تاريخ 2025/04/17، على الساعة 2:30، على إثر بلاغ من طرف أحد المواطنين، حول وجود شخصين بصدد تسلق سلم لسرقة الكوابل النحاسية، بأحد الأحياء الكائنة بقطاع الاختصاص.

وعلى الفور، تدخلت قوات الشرطة لأمن دائرة البوني، وأوقفت أحد المشتبه فيهم، في حالة تلبس، عندما كان بصدد قطع الكوابل النحاسية.ويتعلق الأمر بمسبوق قضائي، يبلغ من العمر 21 سنة.

كما نجحت المصلحة في تحديد هوية شركائه وتوقيفهم ويتعلق الأمر بأربعة أشخاص آخرين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و37 سنة، أغلبهم من ذوي السوابق القضائية. مع استرجاع كمية من الكوابل النحاسية والأدوات المستعملة في عملية السرقة.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيهم، أمس، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار. عن قضية تكوين جمعية أشرار بغرض السرقة على درجة عالية من الخطورة الماسة بالاقتصاد الوطني، المقترنة بظروف الليل، التعدد وإخفاء أشياء مسروقة.