عنابة: الإطاحة بشبكة مختصة في سرقة المركبات

تمكّنت عناصر وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني في برحال بولاية عنابة، من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في سرقة المركبات، يمتد نشاطها إلى خارج حدود الولاية، متورطة في عدة قضايا سرقة لمركبات داخل الولاية وخارجها.

العملية جاءت بناءً على اتصال هاتفي من طرف مواطن تعرضت لسرقة مركبته. على الفور تدخل مستخدمو الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببن مصطفى بن عودة، رفقة فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بواد العنب. حيث تم استرجاع المركبة المسروقة وتوقيف مشتبه فيهما، بعد تمشيط المكان في ظرف زمني قياسي لا يتعدى النصف ساعة.

وتبيّن بعد التحقيق ومباشرة سلسلة التحريات أن القضية تتعلق بنشاط شبكة إجرامية مختصة في سرقة المركبات. يقوم أفرادها بتقسيم الأدوار، ابتداءً بمعاينة وتحديد أماكن السرقة، ثم تأمين الطريق هروبا من مراقبة المصالح الأمنية، وتوفير المفاتيح وذاكرات إلكترونية لتشغيل المركبات وتحويلها إلى ولايات مجاورة لإعادة بيعها.

وأسفرت العملية عن توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم، واسترجاع المركبة محل السرقة وكذا المركبة المستعملة في عدة سرقات، وحجز ذاكرة إلكترونية مستعملة في تشغيل محركات السيارات وسرقتها.

وسيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية، فور الانتهاء من التحقيق، من أجل جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لارتكاب جناية السرقة.

فيما لا يزال مشتبه فيهما، تم تحديد هويتيهما، في حالة فرار.