عنابة.. الإطاحة بعصابة أشرار تمتهن سرقة المنازل وإسترجاع سيارتين

تمكنت، مصالح أمن ولاية عنابة، وفي ظرف قياسي، من الإطاحة بعصابة تمتهن سرقة المنازل والبيوت تحت جنح الظلام.

وأورد بيان لأمن الولاية، بأنّها نجحت في إيقاف عصابة تتكون من 5 أفراد تمتهن سرقة المنازل.

وجاءت العملية التي قامت بها عناصر الأمن الحضري الحادي عشر بناءً على شكوى تقدم بها أحد المواطنين.

أين قدم شكوى مفادها تعرض مسكنه العائلي لعملية السرقة من طرف مجهولين.

على إثر ذلك باشرت ذات الفرقة عملية التحري، حيث وبفضل التقنيات الحديثة للأمن الوطني، مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم.

ويتعلق الأمر بـ5 أشخاص، إثنان منهم مسبوقين قضائيا، مع إسترجاع مبلغ مالي مقدر بـ12 مليون سنتيم وسيارتين سياحتين.