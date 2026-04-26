عنابة.. الإطاحة بعصابة إجرامية مختصة في المتاجرة بالمخدرات الصلبة وحجز 6 كلغ كوكايين

نجحت عناصر “البياري” التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عنابة في الإطاحة بعصابة إجرامية تتكون من شخصين في العقدين الثاني والثالث من العمر، مختصة في المتاجرة وترويج المخدرات الصلبة.

وأسفرت العملية، التي وصفت بالمهمة، عن حجز كمية معتبرة من الكوكايين قدرت بـ 6 كيلوغرامات، و مبلغ مالي معتبر قدر بـ 300 مليون سنتيم من عائدات الاتجار غير المشروع بالمخدرات الصلبة.

عملية الإطاجة بالعصابة الإجرامية جاءت إثر ورود معلومات دقيقة مفادها دخول شحنة من المخدرات الصلبة إلى بارون بأحد الأحياء في مدينة عنابة.

التدخل العاجل والسريع، بعد فتح تحقيق في القضية، أسفر عن الوصول إلى العصابة في عمليتين ناجحتين.

هذا، وقد تم تحويل المشتبه فيهما على التحقيق الابتدائي، وتحرير محاضر سماع في حقهما. على أن يتم تفديمهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، للنظر في التهم المنسوبة اليهما، بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية القانونية المعمول بها.