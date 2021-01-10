عنابة.. الإطاحة بعصابة إجرامية وإسترجاع مصوغات ذهبية

تمكن أفراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بسيدي عمار من الاطاحة بعصابة اجرامية مختصة في السطو على المنازل وسرقة المجوهرات.

وجاء ذلك، في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها والحفاظ على أمن وممتلكات المواطن.

وتتكون العصابة من 4 أشخاص تتراوح اعمارهم ما بين 17 و28 سنة، من بينهم قاصران ينحدران من ولاية عنابة.

وتعود وقائع القضية، بعد تقدم الضحية إلى مقر الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بسيدي عمار لايداع شكوى حول تعرض منزله للسطو من طرف مجهولين.

وقام المشتبه فيهم، بسرقة مصوغات ذهبية قيمتها أكثر من 500 مليون سنتيم، ومبلغ مالي.

ليتم تفعيل عنصري البحث والتحري على الفور، أين أفضت التحقيقات إلى الوصول لفاعلين وتوقيفهم وإسترجاع المصوغات.

وتم تسليم المسروقات إلى صاحبها، في حين سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة وذلك بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية.