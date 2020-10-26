عنابة: الإطاحة بعصابة زرعت الرعب في أوساط الأحياء السكنية

أطاحت قوات الأمن الحضري الثامن بولاية عنابة، بعصابة مختصة في ترويج المخدرات وترويع المواطنين وتخويفهم.

العملية تمت بعد إستغلال كاميرات لمراقبة وحراسة أوكارهم الإجرامية.

وذكرت مصالح أمن ولاية عنابة أن الشبكة تتكون من 5 أشخاص، متورطون في قضية ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

الشبكة متورطة أيضا في تكوين عصابة أحياء تخلق جو إنعدام الأمن في أوساط الأحياء السكنية بغرض السيطرة عليها.

وذلك من خلال الإعتداء المعنوي والجسدي والمساس بممتلكاتهم بإستعمال أسلحة بيضاء وعتاد للتخويف وبث الرعب والترويع.

